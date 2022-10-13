ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 20 тисяч родин у Донецькій області

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 15:51
Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 20 тисяч родин у Донецькій області Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 20 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу попри ракетні атаки енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 20 тисяч родин в 5 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Протягом доби аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі відремонтували пошкодження та відновили світло у 5 населених пунктах Донецької області. Знову з електрикою 19 261 родина", - зазначають в ДТЕК.

Також за ніч електропостачання відновили для майже 600 родин Дніпропетровської області.

В енергокомпанії, повідомили, що без світла поки лишається 88 населених пунктів всіє Донецької області та 1 населений пункт Дніпропетровської. Світло всім жителям обіцяють повернути, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

10-11 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. Напередодні за оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Електроенергія
NEWS
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни