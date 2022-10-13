Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 20 тысяч семей в Донецкой области

За минувшие сутки, несмотря на ракетные атаки энергетики компании ДТЭК, вместе с ВСУ вернули свет для 20 тысяч семей в 5 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"В течение суток аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети отремонтировали повреждения и восстановили свет в 5 населенных пунктах Донецкой области. Снова с электричеством 19 261 семья", - отмечают в ДТЭК.

Также за ночь электроснабжение возобновили почти 600 семей Днепропетровской области.

В энергокомпании сообщили, что без света пока остается 88 населенных пунктов всей Донецкой области и 1 населенный пункт Днепропетровской. Свет всем жителям обещают вернуть, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

10-11 октября россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. Накануне за оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.