Енергетики повернули світло понад 90 тисячам сімей у Київській області після негоди

"Сильні пориви вітру призвели до падіння гілок та дерев на повітрянні лінії в Київській області. Через це 94 тисячі осель Київської області залишились без електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Далі у ДТЕК додали, що енергетики оперативно відремонтували пошкодження і майже всі родини знову тепер зі світлом.