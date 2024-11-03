UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Енергетики повернули світло понад 90 тисячам сімей у Київській області після негоди

Фото: енергетики ремонтуют пошкоджені об'єкти (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Київській області через негоди гілки дерев впали на повітряні лінії, внаслідок чого десятки тисяч споживачів залишилися без світла. Однак енергетики вже виправили ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Сильні пориви вітру призвели до падіння гілок та дерев на повітрянні лінії в Київській області. Через це 94 тисячі осель Київської області залишились без електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Далі у ДТЕК додали, що енергетики оперативно відремонтували пошкодження і майже всі родини знову тепер зі світлом.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що за три дні ДТЕК повернули світло понад 10 тисячам родин Донецької та Дніпропетровської областей, які були без електрики через обстріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївська областьПогода в УкраїніПогодаЕнергетики