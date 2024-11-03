Енергетики повернули світло понад 90 тисячам сімей у Київській області після негоди

У Київській області через негоди гілки дерев впали на повітряні лінії, внаслідок чого десятки тисяч споживачів залишилися без світла. Однак енергетики вже виправили ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"Сильні пориви вітру призвели до падіння гілок та дерев на повітрянні лінії в Київській області. Через це 94 тисячі осель Київської області залишились без електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Далі у ДТЕК додали, що енергетики оперативно відремонтували пошкодження і майже всі родини знову тепер зі світлом.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що за три дні ДТЕК повернули світло понад 10 тисячам родин Донецької та Дніпропетровської областей, які були без електрики через обстріли.
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