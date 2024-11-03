Энергетики вернули свет более 90 тысяч семей в Киевской области после непогоды

"Сильные порывы ветра привели к падению ветвей и деревьев на воздушные линии в Киевской области. Из-за этого 94 тысячи домов Киевской области остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Далее в ДТЭК добавили, что энергетики оперативно отремонтировали повреждения и почти все семьи снова теперь со светом.