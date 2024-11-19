Енергетики повернули світло понад 700 тисячам сімей у Одеській області після обстрілів, - ДТЕК

За останні два дні енергетики повернули світло 714 тисяч родин Одещини, які залишилися без електроенергії внаслідок ворожої атаки зранку 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Протягом останніх двох діб енергетики відновили електропостачання для 714 тисяч родин Одещини, що залишилися без світла внаслідок атаки ворога зранку 17 листопада", - йдеться в ньому.

Зазначається, що наразі енергетики продовжують проводити ремонтні роботи. Також тривають відновлювальні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах іншої компанії.

Водночас в області зараз діють екстрені відключення світла. Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб перейти до прогнозованих графіків стабілізаційних відключень.

Раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова заживили критичну інфраструктуру Одеси, що була знеструмлена через ворожі атаки.

Нагадаємо, 17 листопада російські окупанти масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, зокрема, в Одесі склалася критична ситуація з електропостачанням. До того ж під час ракетного удару в регіоні загинуло двоє енергетиків.