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Энергетики вернули свет более 700 тысяч семей в Одесской области после обстрелов, - ДТЭК

Вторник 19 ноября 2024 17:43
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Энергетики вернули свет более 700 тысяч семей в Одесской области после обстрелов, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет более 700 тысяч семей в Одесской области после обстрелов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За последние два дня энергетики вернули свет 714 тысяч семей Одесщины, оставшихся без электроэнергии в результате вражеской атаки утром 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"В последние два дня энергетики возобновили электроснабжение для 714 тысяч семей Одесщины, оставшихся без света в результате атаки врага утром 17 ноября", - говорится в нем.

Отмечается, что энергетики продолжают проводить ремонтные работы. Также продолжаются восстановительные работы на магистральных энергетических объектах другой компании.

В то же время в области сейчас действуют экстренные отключения света. Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы перейти к прогнозируемым графикам стабилизационных отключений.

Ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова заживили критическую инфраструктуру Одессы, обесточенную из-за вражеских атак.

Напомним, 17 ноября российские оккупанты массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, в частности,в Одессе сложилась критическая ситуация с электроснабжением. К тому же во время ракетного удара в регионе погибли два энергетика.

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ДТЭК Одесса Электроэнергия
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