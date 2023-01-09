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Енергетики повернули світло майже 90 тисячам родин за тиждень, - ДТЕК

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Понеділок 09 січня 2023 22:28
Енергетики повернули світло майже 90 тисячам родин за тиждень, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло майже 90 тисячам родин за тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За перший тиждень 2023 року енергетики ДТЕК повернули світло майже 90 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли російських окупантів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Всього з 2 по 8 січня фахівці "ДТЕК Мережі" відновили роботу електромереж, що були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, для 90 тисяч родин у 101 населеному пункті Донецької, Дніпропетровській областей та в місті Київ.

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК відновили електропостачання для вже 6,6 млн родин.

Енергетики докладають всіх зусиль, щоб оперативно повернути світло всім постраждалим, щойно отримують дозвіл на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ.

Станом на 8 січня у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях попри складну ситуацію в енергосистемі вдається проводити відключення згідно стабілізаційних графіків. Однак наразі через повернення до роботи підприємств після новорічних свят - зростає навантаження на електромережі.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова Миколаївської області. Зруйновано декілька адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню.

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Електроенергія ДТЕК
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