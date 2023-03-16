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Енергетики повернули світло майже 6 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло майже 6 тисяч родин у двох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За 15 березня енергетики компанії ДТЕК відремонтували електромережі і повернули світло майже 6 тисяч родин в Донецькій і Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Попри обстріли 15 березня енергетикам вдалося відремонтувати електропостачання для жителів 5 населених пунктів Донеччини. Майже 8 тисяч родин знову зі світлом.

Крім того, за останню добу електропостачання відновили для майже 3 тисяч родин Дніпропетровської області. Ці дві області, регулярно зазнають обстрілів, через що страждають електромережі та їх мешканці.

"Донецька область продовжує піддаватися постійним обстрілам. Через бойові дії без електропостачання поки що залишаються 111 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - зазначають в ДТЕК.

Нагадаємо, в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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