Энергетики вернули свет почти 6 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

Несмотря на обстрелы 15 марта, энергетикам удалось отремонтировать электроснабжение для жителей 5 населенных пунктов Донетчины. Почти 8 тысяч семей снова со светом.

Кроме того, за последние сутки электроснабжение возобновили для почти 3 тысяч семей Днепропетровской области. Эти две области, регулярно подвергаются обстрелам, из-за чего страдают электросети и их жители.

"Донецкая область продолжает подвергаться постоянным обстрелам. Из-за боевых действий без электроснабжения пока остаются 111 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины" ", – отмечают в ДТЭК.

Напомним, в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.