Енергетики повернули світло у деокупованих Лиманській та Святогірській громадах Донецької області, - ДТЕК

"Світло повернули у понад 20 населених пунктів в домівки понад 15 тисяч родин, зокрема Лиманської та Святогірської громади. Це було критично важливим для відновлення життя деокупованих громад", - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики були першими, хто після військових заходив у деокуповані населені пункти. Роботи були надзвичайно складними через масштабні замінування територій і через близькість до лінії фронту, де ворог мав змогу активно обстрілювати міста та села.

"ДТЕК об’єднав зусилля і ресурси, пліч-о-пліч деокуповані громади Донеччини відновлювали понад 60 енергетиків. Допомагали їм 34 фахівці з трьох ОСР ДТЕК Одеської, Дніпропетровської та Київської областей", - наголосив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Він також додав, що загалом енергетики відновили понад 370 кілометрів ліній електропередач, що були зруйновані обстрілами, а також відремонтували та включили 14 високовольтних підстанцій та 126 трансформаторних підстанцій.

Всі роботи проводитись тільки після огляду саперів, а співробітники працювали в спеціальних касках та бронежилетах.

"Компанія направила усі ресурси на відновлення мереж та обладнання, постраждалих від бойових дій та продовжить повертати світло жителям Донеччини, попри усі складнощі прифронтового регіону", - підкреслили в повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця енергетики ДТЕК повернули світло у 303 тис. осель, що залишились без електропостачання внаслідок обстрілів.