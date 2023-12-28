UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики повернули світло у деокупованих Лиманській та Святогірській громадах Донецької області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло у деокупованих Лиманській та Святогірській громадах у Донецькій області (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Енергетики ДТЕК повністю повернули світло у деокуповані громади на півночі Донеччини, що постраждали від бойових дій та були деокуповані раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Світло повернули у понад 20 населених пунктів в домівки понад 15 тисяч родин, зокрема Лиманської та Святогірської громади. Це було критично важливим для відновлення життя деокупованих громад", - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики були першими, хто після військових заходив у деокуповані населені пункти. Роботи були надзвичайно складними через масштабні замінування територій і через близькість до лінії фронту, де ворог мав змогу активно обстрілювати міста та села.

"ДТЕК об’єднав зусилля і ресурси, пліч-о-пліч деокуповані громади Донеччини відновлювали понад 60 енергетиків. Допомагали їм 34 фахівці з трьох ОСР ДТЕК Одеської, Дніпропетровської та Київської областей", - наголосив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Він також додав, що загалом енергетики відновили понад 370 кілометрів ліній електропередач, що були зруйновані обстрілами, а також відремонтували та включили 14 високовольтних підстанцій та 126 трансформаторних підстанцій.

Всі роботи проводитись тільки після огляду саперів, а співробітники працювали в спеціальних касках та бронежилетах.

"Компанія направила усі ресурси на відновлення мереж та обладнання, постраждалих від бойових дій та продовжить повертати світло жителям Донеччини, попри усі складнощі прифронтового регіону", - підкреслили в повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця енергетики ДТЕК повернули світло у 303 тис. осель, що залишились без електропостачання внаслідок обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія