Энергетики вернули свет в деоккупированных Лиманской и Святогорской общинах Донецкой области, - ДТЭК

"Свет вернули более чем в 20 населенных пунктов в дома более 15 тысяч семей, в частности Лиманской и Святогорской общины. Это было критически важным для восстановления жизни деоккупированных общин", - говорится в нем.

Отмечается, что энергетики были первыми, кто после военных входил в деоккупированные населенные пункты. Работы были чрезвычайно сложными из-за масштабных заминирования территорий и из-за близости к линии фронта, где враг мог активно обстреливать города и села.

"ДТЭК объединил усилия и ресурсы, бок о бок деоккупированные общины Донбасса восстанавливали более 60 энергетиков. Помогали им 34 специалиста из трех ОСР ДТЭК Одесской, Днепропетровской и Киевской областей", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

Он также добавил, что в общей сложности энергетики восстановили более 370 километров линий электропередач, разрушенных обстрелами, а также отремонтировали и включили 14 высоковольтных подстанций и 126 трансформаторных подстанций.

Все работы производятся только после осмотра саперов, а сотрудники работали в специальных касках и бронежилетах.

"Компания направила все ресурсы на восстановление сетей и оборудования, пострадавших от боевых действий и продолжит возвращать свет жителям Донбасса, несмотря на все сложности прифронтового региона", - подчеркнули в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце энергетики ДТЭК вернули свет в 303 тыс. домов, оставшихся без электроснабжения в результате обстрелов.