UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики повернули світло для 4 тисяч родин у Донецької області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло для 4 тисяч родин у Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики разом із ЗСУ повернули світло для понад 4 тисячам родин у 6 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Поки без електропостачання залишається 84 населених пункти на території Донецької області, де енергетики поки не мають змоги працювати.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 237 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим", - зазначають в ДТЕК.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяДТЕК