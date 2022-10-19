Енергетики повернули світло для 4 тисяч родин у Донецької області, - ДТЕК

За минулу добу енергетики разом із ЗСУ повернули світло для понад 4 тисячам родин у 6 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Поки без електропостачання залишається 84 населених пункти на території Донецької області, де енергетики поки не мають змоги працювати.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 237 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим", - зазначають в ДТЕК.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.