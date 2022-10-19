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Энергетики вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики вместе с ВСУ вернули свет для более чем 4 тысяч семей в 6 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Пока без электроснабжения остается 84 населенных пункта на территории Донецкой области, где энергетики пока не могут работать.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 237 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", - отмечают в ДТЭК.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

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ЭлектроэнергияДТЭК