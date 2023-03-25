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Енергетики повернули світло 2,4 тисячам родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло 2,4 тисячам родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За минулу добу 24 березня енергетики компанії ДТЕК відновили роботу пошкоджених через обстріли мереж для 2,4 тисяч родин на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Протягом доби фахівці ДТЕК Донецькі електромережі відремонтували пошкодження електромереж в 7 населених пунктах Донеччини. Завдяки цьому світло повернулись в оселі 2 486 родин", - зазначають в ДТЕК.

Через бойові дії та регулярні обстріли з боку рф в Донецькому регіоні зберігається складна ситуація. Без електропостачання поки що залишаються 108 населених пунктів, де енергетики ДТЕК Донецькі електромережі не мають доступу до проведення робіт.

В компанії підкреслюють - обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за минулий тиждень з 13 по 19 березня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 55 тисячам сімей у 72 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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ДТЕКДонецька область