RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики вернули свет 2,4 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет 2,4 тысячам семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За минувшие сутки 24 марта энергетики компании ДТЭК возобновили работу поврежденных из-за обстрелов сетей для 2,4 тысячи семей на Донетчине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В течение суток специалисты ДТЭК Донецкие электросети отремонтировали повреждение электросетей в 7 населенных пунктах Донбасса. Благодаря этому свет вернулись в дома 2 486 семей", - отмечают в ДТЭК.

Из-за боевых действий и регулярных обстрелов со стороны России в Донецком регионе сохраняется сложная ситуация. Без электроснабжения пока остаются 108 населенных пунктов, где энергетики ДТЭК Донецкие электросети не имеют доступа к проведению работ.

В компании подчеркивают - обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую неделю с 13 по 19 марта энергетики компании ДТЭК вернули свет более 55 тысяч семей в 72 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКДонецкая область