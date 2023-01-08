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Енергетики повернули світло в 19 населених пунктів, - ДТЕК

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Неділя 08 січня 2023 17:42
Енергетики повернули світло в 19 населених пунктів, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло в 19 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

6 та 7 січня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 19 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей. Знову зі світлом понад 8 тисяч родин регіонів, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Попри постійну небезпеку, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі протягом 6 та 7 січня вдалося повернути світло до 15 населених пунктів. Різдво зі світлом зустріли 7799 родин Донеччини", - зазначили в компанії.

Під постійними обстрілами російських окупантів перебуває також Дніпропетровщини. Упродовж 26 листопада силами ДТЕК Дніпровські електромережі світло повернули 304 родинам 4 населених пунктів регіону, які постраждали від ударів ворога.

Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

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ДТЕК Електроенергія
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