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Энергетики вернули свет в 19 населенных пунктов, - ДТЭК

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Воскресенье 08 января 2023 17:42
Энергетики вернули свет в 19 населенных пунктов, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет в 19 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

6 и 7 января энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 19 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей. Снова со светом более 8 тысяч семей регионов, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение 6 и 7 января удалось вернуть свет до 15 населенных пунктов. Рождество со светом встретили 7799 семей Донбасса", - отметили в компании.

Под постоянными обстрелами российских кафиров находится также Днепропетровщина. В течение 26 ноября силами ДТЭК Днепровские электросети свет вернули 304 семьям 4 населенных пункта региона, пострадавших от ударов врага.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

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ДТЭК Электроэнергия
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