Энергетики вернули свет в 19 населенных пунктов, - ДТЭК

6 и 7 января энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 19 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей. Снова со светом более 8 тысяч семей регионов, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение 6 и 7 января удалось вернуть свет до 15 населенных пунктов. Рождество со светом встретили 7799 семей Донбасса", - отметили в компании.

Под постоянными обстрелами российских кафиров находится также Днепропетровщина. В течение 26 ноября силами ДТЭК Днепровские электросети свет вернули 304 семьям 4 населенных пункта региона, пострадавших от ударов врага.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.