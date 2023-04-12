ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Енергетики повернули світло для 19 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Новость на русском →
Середа 12 квітня 2023 16:05
Енергетики повернули світло для 19 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світла в оселі 19 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Упродовж доби енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для 19 тисяч родин на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, за 11 квітня аварійно-ремонтні бригади ДТЕК змогли повернути електропостачання жителям 25 населених пунктів Донецької області. Знову мають доступ до електрики 19 415 родин.

"Обстріли Донеччини тривають. Тривають ракетні та авіаудари. Продовжується руйнування енергосистеми регіону. Через постійні ушкодження мереж та без електропостачання поки що залишаються 109 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомляють в компанії.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики повернули світло в майже 41 тисяч осель жителів Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Донецька область
NEWS
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно