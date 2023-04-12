Энергетики вернули свет для 19 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК
За сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 19 тысяч семей в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Так, за 11 апреля аварийно-ремонтные бригады ДТЭК смогли вернуть электроснабжение жителям 25 населенных пунктов Донецкой области. Вновь имеют доступ к электричеству 19 415 семей.
"Обстрелы Донетчины продолжаются. Продолжаются ракетные и авиаудары. Продолжается разрушение энергосистемы региона. Из-за постоянных повреждений сетей и без электроснабжения пока остаются 109 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщают в компании.
Напомним, за прошедшую неделю энергетики вернули свет почти в 41 тысячу жителей Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.