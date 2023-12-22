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Енергетики поновлюють роботу енергоблоків електростанцій після поломок протягом дня-двох, - Галущенко

Фото: міністр Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Обладнання (енергоблоки) електростанцій виводять в короткочасні ремонти через наслідки атак на енергетику минулої зими, але завдяки роботі енергетиків вдається поновлювати їх роботу протягом дня-двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

"Ідеальна ситуація, коли нічого не ламається. Але ми розуміємо, що теплова генерація зазнала одну з основних атак минулої зими. Проведена величезна ремонтна компанія, перш за все, на тепловій генерації, але тому (через наслідки атак) трапляються поломки певного обладнання», - пояснив міністр.

Проте, він запевнив, що це має тимчасовий характер.

"Якщо це стається, то відповідним чином відразу включаються ремонтні бригади та ремонт устаткування і, в принципі, ці блоки протягом дня-двох поновлюють роботу. Іноді навіть скоріше", - переконаний Галущенко.

Раніше в Міненерго заявляли, що причиною виникнення дефіциту електроенергії в певні періоди доби є ворожі обстріли і спричинені ними пошкодження енергосистеми.

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Герман ГалущенкоЕлектроенергія