Энергетики возобновляют работу энергоблоков электростанций после поломок в течение дня-двух, - Галущенко

"Идеальная ситуация, когда ничего не ломается. Но мы понимаем, что тепловая генерация потерпела одну из основных атак прошлой зимой. Проведена огромная ремонтная компания, прежде всего, на тепловой генерации, но поэтому (из-за последствий атак) случаются поломки определенного оборудования", - объяснил министр.

Однако он заверил, что это носит временный характер.

"Если это происходит, то соответствующим образом сразу включаются ремонтные бригады и ремонт оборудования и, в принципе, эти блоки в течение дня-двух возобновляют работу. Иногда даже скорей", - убежден Галущенко.

Ранее в Минэнерго заявляли, что причиной возникновения дефицита электроэнергии в определенные периоды суток являются вражеские обстрелы и нанесенные ими повреждения энергосистемы.