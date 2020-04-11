Енергетики отримають 30 млрд грн збитків в цьому році, - експерт 

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Експерт також зазначив, що кризова ситуація склалася з атомною енергетикою

В цьому році енергетики отримають 30 млрд грн збитків, і якщо уряд не втрутиться, в наступні півроку ми матимемо системні відключення світла. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Найскладніша ситуація все ж таки у нас на ринку електричної енергії на сьогодні відбувається. Тому що це начебто не пов’язано напряму з цінами на нафту і газ, але коронавірус прискорив кризові явища на енергетичному ринку України, які й так проглядалися. Насамперед по суті критичний збиток компаній, який зараз можна оцінювати вже з початку року понад 30 мільярдів гривень, це тільки, наприклад, вугільна галузь і теплові електростанції очікують збитків у цьому році десь на рівні 30 мільярдів гривень", - сказав Омельченко.

Експерт також зазначив, що кризова ситуація склалася з атомною енергетикою, у них немає навіть грошей на зарплати, не врегульовані питання з "Гарантованим покупцем", з підприємствами ВДЕ. На його думку, якщо зараз уряд не вдасться до термінових дій, в наступні півроку в країні відбуватимуться системні відключення споживачів від електроенергії.

"Уряд має вживати вже термінові активні дії. Я передбачаю, що в цьому році на енергоринку дефіцит критичної ліквідності перевищить 50 мільярдів гривень. Які б заходи всередині ринку не приймалися, але без втручання уряду, Нацбанку, Міністерства фінансів криза неплатежів, яка пов’язана з безробіттям, пов’язана зі зниженням попиту платоспроможного може призвести, якщо уряд не задіє активні дії, в тому числі з ліквідністю, в тому числі з регулюванням питання ринку електричної енергії, це може призвести вже протягом наступного півроку до системи блекаутів", - вважає Омельченко.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не отримав понад 4 млрд грн за поставлену електроенергію від ДП "Гарантований покупець", якому постачає 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення, і внаслідок цього компанія на даний час не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Своєю чергою голова правління АТ "Чернігівобленерго" Михайло Ільницький заявив, що через низький рівень оплати населенням за спожиту електроенергію та кризу в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж.

Пізніше керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета повідомив, що через зменшення платежів за спожиту електроенергію підприємство може запровадити віялове вимкнення електропостачання для підприємств та побутових споживачів.