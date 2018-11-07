Энергетики обвиняют власть в срыве отопительного сезона в 2 городах Львовской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Энергетики рассказали о причинах срыва отопительного сезона

Руководители предприятий ООО "НВП "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия-Новый Роздол" рассказали о причинах срыва начала отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области. Об этом они сообщили журналистам на пресс-конференции, передают "Украинские новости".

В частности, по словам энергетиков, отсутствие подачи теплоэнергии в эти шестидесятитысячные города произошло в следствии недобросовестных и неоправданных действий служебных лиц Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В исполнение решения Соломенского районного суда г.Киева об аресте части имущества вышеуказанных предприятий и передачи его в управление, служебные лица тендерного комитета АРМА в нарушение порядка, установленного законодательством о государственных публичных закупках, игнорируя требования обязательной прозрачной процедуры проведения конкурса, определили управленца для управления арестованной части имущества обеих ТЭЦ, считают на предприятиях.

Однако, в дальнейшем стало известно, что назначенный управитель в лице частного предприятия "Гарант Енерго М" не имеет необходимых лицензий на ведение деятельности ТЭЦ по обеспечению тепла, горячей воды и электроэнергии.

Кроме того, как заявил адвокат Святослав Кравец, нет соответствующих разрешений доступа к видам требуемой деятельности управления. Оказалось, что управленцы ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле даже не имеют квалифицированного штата сотрудников, которые могут работать на таких объектах энергетической промышленности и обеспечивать функционирование ТЭЦ.

Избрание в нарушение закона "сомнительного управленца" привело к неоправданной потере времени на оформление документов и получения лицензий. Как следствие, это привело к срыву отопительного сезона и неэффективному управлению активами предприятия, заявили энергетики.

По данному факту, Специализированной антикорупционной прокуратурой внесены данные в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.367 УК Украины (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей служебными лицами тендерного комитета АРМА), отметил адвокат Адвокатского объединения "АФ "АКТИО" Святослав Кравец, который занимается юридическим сопровождением данного дела, фиксируя допущенные служебными лицами АРМА нарушения законодательства.

Кравец также акцентировал внимание на возможных незаконных действия с признаками совершения уголовного правонарушения, служебными лицами управленца ЧП "Гарант Енерго М". В соответствии с определением Соломенского районного суда Киева, наложен арест с передачей в управление только части имущества предприятий, с конкретным перечнем активов, указанным в судебном решении.

Таким образом, по словам адвоката, силовой захват управленцем всего имущества ТЕЦ, которое не входит в перечень определения суда в соответствии с требованиями п.1, п.4. ч.5. ст.173 УПК Украины, указывает на "рейдерский" самозахват активов предприятий. По данному факту управлением полиции проводятся ряд следственных и процессуальных действий для оценки противоправных действий управленца.

Как отметили руководители предприятий "НВП "Энергия-Новояворовск" и "Энергия-Новый Роздол", служебные лица ЧП "Гарант Енерго М" при поддержке АРМА с применением физической силы частной охраны, незаконно захватили Новороздольскую и Новояворовскую ТЭЦ. При этом, препятствуя работникам и руководителю в хозяйственной деятельности предприятия, не допуская на территорию ТЭЦ.

Как заявили представители предприятий, невзирая на вышеуказанную противоправную деятельность управленцев при поддержке АРМА, руководители предприятий "НВП "Энергия-Новояворовск" и "Энергия-Новый Роздол" с целью не допустить срыва отопительного сезона заключили меморандум с управителем для обеспечения населения этих двух регионов теплом и горячей водой. Также обеспечили управленца специалистами и рабочими.

Однако управленец оказался не готовым управлять ТЭЦ и финансировать заработную плату, в том числе нести хозяйственные затраты для функционирования ТЭЦ. Осознавая неготовность к управлению переданного ему имущества, управленец при поддержке АРМА манипулирует сознанием местного населения, указывая о возможном срыве отопительного сезона по вине руководителей "НВП "Энергия-Новояворовск" и "Энергия-Новый Роздол", считают энергетики.

"Такие манипуляции проводятся регулярно для прикрытия своей некомпетентности и нежелания выполнять свои обязательства по договору управления. К сожалению, заложниками этой ситуации являются местные жители, которые никак не могут повлиять на сложившиеся обстоятельства", - заявил адвокат.

Руководители предприятий "НВП "Энергия-Новояворовск" и "Энергия-Новый Роздол" обеспокоены неверными и явно непрофессиональными решениями управленца, что может привести к катастрофической ситуации на обеих ТЭЦ. Однако отметили, что продолжают содействовать управителю ЧП "Гарант Енерго М" в запуске тепла для населения этих городов.