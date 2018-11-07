Енергетики звинувачують владу у зриві опалювального сезону у 2 містах Львівської області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Енергетики розповіли про причини зриву опалювального сезону

Керівники підприємств ТОВ "НВП "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія-Новий Розділ" розповіли про причини зриву початку опалювального сезону в Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області. Про це вони повідомили журналістам на прес-конференції, передають "Українські новини".

Зокрема, за словами енергетиків, відсутність подачі теплоенергії в ці шестидесятитисячні міста сталася внаслідок недобросовісних і невиправданих дій службових осіб Агентства по розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У виконання рішення Солом'янського районного суду м.Києва про арешт частини майна вищезазначених підприємств та передачі його в управління, службові особи тендерного комітету АРМА у порушення порядку, встановленого законодавством про державних публічних закупівель, ігноруючи вимоги обов'язкової прозорої процедури проведення конкурсу, визначили управлінця для управління заарештованої частини майна обох ТЕЦ, вважають на підприємствах.

Проте, надалі стало відомо, що призначений управитель в особі приватного підприємства "Гарант Енерго М" не має необхідних ліцензій на ведення діяльності ТЕЦ по забезпеченню тепла, гарячої води та електроенергії.

Крім того, як заявив адвокат Святослав Кравець, немає відповідних дозволів доступу до видів необхідної діяльності управління. Виявилося, що керівники ТЕЦ в Новояворівську і Новому Роздолі навіть не мають кваліфікованого штату співробітників, які можуть працювати на таких об'єктах енергетичної промисловості і забезпечувати функціонування ТЕЦ.

Обрання в порушення закону "сумнівного управлінця" призвело до невиправданої втрати часу на оформлення документів та отримання ліцензій. Як наслідок, це призвело до зриву опалювального сезону та неефективного управління активами підприємства, заявили енергетики.

За даним фактом, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст 2.367 КК України (неналежне виконання службових обов'язків службовими особами тендерного комітету АРМА), зазначив адвокат Адвокатського об'єднання "АФ "АКТІО" Святослав Кравець, який займається юридичним супроводом цієї справи, фіксуючи допущені службовими особами АРМА порушення законодавства.

Кравець також акцентував увагу на можливих незаконних діях з ознаками вчинення кримінального правопорушення, службовими особами керівника ПП "Гарант Енерго М". Згідно з ухвалою Солом'янського районного суду Києва, накладено арешт з передачею в управління лише частини майна підприємств, з конкретним переліком активів, зазначеним у судовому рішенні.

Таким чином, за словами адвоката, силове захоплення управлінцем всього майна ТЕЦ, яке не входить в перелік ухвали суду відповідно до вимог п. 1, п. 4. ч. 5. ст.173 КПК України, вказує на "рейдерське" самозахоплення активів підприємств. За даним фактом управлінням поліції проводяться ряд слідчих і процесуальних дій для оцінки протиправних дій керівника.

Як зазначили керівники підприємств "НВП "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ", службові особи ПП "Гарант Енерго М" за підтримки АРМА із застосуванням фізичної сили приватної охорони, незаконно захопили Новороздольску і Новояворівську ТЕЦ. При цьому, перешкоджаючи працівникам та керівнику в господарській діяльності підприємства, не допускаючи на територію ТЕЦ.

Як заявили представники підприємств, незважаючи на вищевказану протиправну діяльність управлінців за підтримки АРМА, керівники підприємств "НВП "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ" з метою не допустити зриву опалювального сезону уклали меморандум з управителем для забезпечення населення цих двох регіонів теплом і гарячою водою. Також забезпечили управлінця спеціалістами і робітниками.

Однак управлінець виявився не готовим керувати ТЕЦ і фінансувати заробітну плату, у тому числі нести господарські витрати для функціонування ТЕЦ. Усвідомлюючи неготовність до управління переданого йому майна, управлінець за підтримки АРМА маніпулює свідомістю місцевого населення, вказуючи про можливий зрив опалювального сезону з вини керівників "НВП "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ", вважають енергетики.

"Такі маніпуляції проводяться регулярно для прикриття своєї некомпетентності і небажання виконувати свої зобов'язання за договором управління. На жаль, заручниками цієї ситуації є місцеві жителі, які ніяк не можуть вплинути на обставини, що склалися", - заявив адвокат.

Керівники підприємств "НВП "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ" стурбовані невірними і явно непрофесійними рішеннями керівника, що може призвести до катастрофічної ситуації на обох ТЕЦ. Проте зазначили, що продовжують сприяти управителю ПП "Гарант Енерго М" у запуску тепла для населення цих міст.