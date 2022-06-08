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Энергетики несмотря на вражеские обстрелы вернули свет для жителей в районе Бахмута, - ДТЭК

Фото: энергетики несмотря на вражеские обстрелы вернули свет для тысяч жителей в районе Бахмута (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Энергетики вернули свет жителям Бахмутского и Покровского районов Донецкой области, которые более недели были без света из-за непрекращающихся вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Всего 7 июня специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электропитание в 16 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 11 тысяч семей", - говорят в ДТЭК.

Также восстановлено электроснабжение в Покровском и Краматорском районах, накануне подвергшихся обстрелам со стороны российских оккупантов.

Без света остается 313 населенных пунктов Донецкой области из-за того, что энергетики не имеют возможности провести там ремонты.

Самыми сложными направлениями остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты сетей.

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ДТЭКЭлектроэнергия