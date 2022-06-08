Енергетики попри ворожі обстріли повернули світло для жителів в районі Бахмута, - ДТЕК

"Загалом 7 червня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю чи частково повернути електроживлення до 16 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом понад 11 тисяч родин", - кажуть в ДТЕК.

Також відновлено електропостачання в Покровському та Краматорському районах, що напередодні зазнали обстрілів з боку російських окупантів.

Без світла залишається 313 населених пунктів Донецької області через те, що енергетики не мають змоги провести там ремонти.

Найскладнішими напрямками лишаються Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти мереж.