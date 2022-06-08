ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики несмотря на вражеские обстрелы вернули свет для жителей в районе Бахмута, - ДТЭК

Новина українською →
Среда 08 июня 2022 15:45
Энергетики несмотря на вражеские обстрелы вернули свет для жителей в районе Бахмута, - ДТЭК Фото: энергетики несмотря на вражеские обстрелы вернули свет для тысяч жителей в районе Бахмута (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Энергетики вернули свет жителям Бахмутского и Покровского районов Донецкой области, которые более недели были без света из-за непрекращающихся вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Всего 7 июня специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электропитание в 16 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 11 тысяч семей", - говорят в ДТЭК.

Также восстановлено электроснабжение в Покровском и Краматорском районах, накануне подвергшихся обстрелам со стороны российских оккупантов.

Без света остается 313 населенных пунктов Донецкой области из-за того, что энергетики не имеют возможности провести там ремонты.

Самыми сложными направлениями остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты сетей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали
Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали
DAILY
Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет