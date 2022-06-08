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Енергетики попри ворожі обстріли повернули світло для жителів в районі Бахмута, - ДТЕК

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Середа 08 червня 2022 15:45
Енергетики попри ворожі обстріли повернули світло для жителів в районі Бахмута, - ДТЕК Фото: енергетики попри ворожі обстріли повернули світло для тисяч жителів в районі Бахмута (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики повернули світло жителям Бахмутського та Покровського районів на Донеччині, що понад тиждень були без світла через безперервні ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Загалом 7 червня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю чи частково повернути електроживлення до 16 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом понад 11 тисяч родин", - кажуть в ДТЕК.

Також відновлено електропостачання в Покровському та Краматорському районах, що напередодні зазнали обстрілів з боку російських окупантів.

Без світла залишається 313 населених пунктів Донецької області через те, що енергетики не мають змоги провести там ремонти.

Найскладнішими напрямками лишаються Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти мереж.

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