UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики несмотря на боевые действия вернули свет еще для 2000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики несмотря на боевые действия вернули свет еще для 2000 семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За 19 мая аварийные бригады восстановили электроснабжение для почти 2000 домов в 8 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Опять с электропитанием - 1 943 семьи в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего восстановлений-в Покровском районе", - сообщили в компании.

Без света остается еще 277 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешение от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 86 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", - отметили в компании.

Напомним, 18 мая специалисты компании ДТЭК Рината Ахметова полностью восстановили электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКДонецкая область