Энергетики несмотря на боевые действия вернули свет еще для 2000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

"Опять с электропитанием - 1 943 семьи в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего восстановлений-в Покровском районе", - сообщили в компании.

Без света остается еще 277 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешение от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 86 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", - отметили в компании.

Напомним, 18 мая специалисты компании ДТЭК Рината Ахметова полностью восстановили электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевской области.