Енергетики попри бойові дії повернули світло ще для 2000 родин в Донецької області, - ДТЕК

"Знову з електроживленням - 1 943 родини у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах. Найбільше відновлень - у Покровському районі», - повідомили в компанії.

Без світла лишається ще 277 населених пунктів Донецької області. Найскладнішими напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через тривалі та масовані обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електрообладнання. Енергетики чекають дозвіл від Збройних сил, щоб проводити ремонти електромереж.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 86 добу та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, 18 травня спеціалісти компанії ДТЕК Ріната Ахметова повністю відновили електропостачання звільненої від окупантів Київської області.