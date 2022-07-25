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Энергетики за неделю вернули свет для 58 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики за неделю вернули свет для 58 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Энергетики ДТЭК совместно с ВСУ за прошедшую неделю вернули свет для 58 тысяч семей в 80 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Только за прошедшую неделю энергетики ДТЭК возобновили поставки света более 58 тысячам домов жителей области в 80 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов. В большую часть домов свет приходится возвращать чуть ли не ежедневно", - сообщили в компании.

Также большая интенсивность обстрелов наблюдается в Днепропетровской области. Из-за этого на прошлой неделе энергетикам приходилось 5 раз восстанавливать работу электросетей Никопольского и Криворожского районов области, пострадавших в результате обстрелов.

"Всего за неделю энергетики восстановили электроснабжение почти 6 тысячам семей в 9 населенных пунктах Днепропетровской области", - отметили в ДТЭК.

Также за неделю повреждений получила инфраструктура сетей в Одесской области. Специалисты возобновили работу электросетей для почти 2 тысяч домов жителей области.

В целом за прошедшую неделю с 18 по 24 июля специалисты операторов системы распределения восстановили электроснабжение для 66 тысяч семей в 91 населенном пункте Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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