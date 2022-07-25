Енергетики за тиждень повернули світло для 58 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

"Тільки за минулий тиждень енергетики ДТЕК відновили постачання світла понад 58 тисячам осель мешканців області у 80 населених пунктах Бахмутського, Краматорського та Покровського районів. У значну частину будинків світло доводиться повертати мало не щодня", - повідомили в компанії.

Також більша інтенсивність обстрілів спостерігається у Дніпропетровській області. Через це минулого тижня енергетикам доводилося 5 разів відновлювати роботу електромереж Нікопольського та Криворізького районів області, що постраждали внаслідок обстрілів.

"Всього за тиждень енергетики відновили електропостачання майже 6 тисячам родин у 9 населених пунктах Дніпропетровської області", - зазначили у ДТЕК.

Також за тиждень пошкоджень зазнала інфраструктура мереж на Одещині. Фахівці відновили роботу електромереж для майже 2 тисяч осель мешканців області.

Загалом за минулий тиждень з 18 по 24 липня фахівці операторів системи розподілу відновили електропостачання для 66 тисяч родин у 91 населеному пункті Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.