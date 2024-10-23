Енергетики назвали причину аварійних відключень світла у Полтавській області

Аварійні відключення світла у Полтавській області ввели у середу, 23 жовтня. Обмеження запровадили через проблеми в мережах обленерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Через проблеми в мережах оператора системи розподілу (обленерго) сьогодні о 8:30 були запроваджені аварійні відключення електроенергії у Полтавській області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обмеження будуть скасовані, як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 23 жовтня не планують запроваджувати графіки відключень світла. Проте українців закликали бути заощадливими, оскільки зараз енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян.