Дефіцит електроенергії в Україні може бути понад 4 ГВт, - МВФ

Дефіцит електроенергії в Україні може перевищувати 4 ГВт. У зв'язку з цим знадобиться імпорт природного газу.

Як повідомляє РБК-Україна, така оцінка енергетичної ситуації в Україні міститься в оновленому меморандумі МВФ.