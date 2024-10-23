Энергетики назвали причину аварийных отключений света в Полтавской области

Аварийные отключения света в Полтавской области были введены в среду, 23 октября. Ограничения ввели из-за проблем в сетях облэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"По причине проблем в сетях оператора системы распределения (облэнерго) сегодня в 8:30 были введены аварийные отключения электроэнергии в Полтавской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения будут отменены, как только завершатся аварийно-восстановительные работы.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 23 октября не планируют вводить графики отключений света. Однако украинцев призывали быть экономными, поскольку сейчас энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян.