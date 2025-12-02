Енергетики назвали області, у яких аварійні відключення можуть ввести у "будь-яку хвилину"

Найскладніша ситуація зі світлом станом на сьогодні, 2 грудня, спостерігається у Чернігівській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолія Замулко в ефірі національного телемарафону.

"Складна ситуація на сьогоднішній день – це Чернігівська область. Одеська область теж має певні проблеми з електропостачанням. Через те, що певні мережі мають обмежений ресурс, і застосовується довші черги по відключенню, щоб провести ремонтні роботи", - зазначив Замулко.

За його словами, Дніпропетровщина і Харківщина на сьогоднішній день теж є такими регіонами, де запровадження аварійних відключень може відбутися в будь-яку хвилину.

"На сьогодні вся наша прифронтова територія дійсно потерпає від відключень. Але стабілізація неодмінно прийде, і, я так думаю, що ми зайдемо в ті відключення, які для себе запланували", - додав т.в.о. голови "Держенергонагляду".

Як діють графіки відключень

За даними Міненерго, сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили у Міненерго.