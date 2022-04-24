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Энергетики накануне Пасхи вернули свет для 20 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Фото: энергетики накануне Пасхи вернули свет для 20 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики накануне Пасхи восстановили электроснабжение в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, за сутки ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 10 тыс. потребителей в 9 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов Киевщины.

Также энергетики восстановили электроснабжение почти 10 тыс. потребителей в 17 населенных пунктах Лиманского и Бахмутского районов Донецкой области.

Напомним, с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет более 1,1 млн украинских семей, преимущественно в Киевской и Донецкой областях.

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ДТЭКЭлектроэнергия