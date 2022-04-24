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Енергетики напередодні Великодня повернули світло для 20 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Фото: енергетики напередодні Великодня повернули світло для 20 тисяч родин у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)і
Автор: Артем Горовенко

Енергетики напередодні Великодня відновили електропостачання у 26 населених пунктах Київської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема, за добу ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 10 тис. споживачів у 9 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів Київщини.

Також енергетики відновили електропостачання майже 10 тис. споживачів у 17 населених пунктах Лиманського та Бахмутського районів Донецької області.

Нагадаємо, з початку війни енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,1 млн українських сімей, переважно у Київській та Донецькій областях.

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ДТЕКЕлектроенергія