ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики накануне Пасхи вернули свет для 20 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 16:03
Энергетики накануне Пасхи вернули свет для 20 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК Фото: энергетики накануне Пасхи вернули свет для 20 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики накануне Пасхи восстановили электроснабжение в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, за сутки ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 10 тыс. потребителей в 9 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов Киевщины.

Также энергетики восстановили электроснабжение почти 10 тыс. потребителей в 17 населенных пунктах Лиманского и Бахмутского районов Донецкой области.

Напомним, с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет более 1,1 млн украинских семей, преимущественно в Киевской и Донецкой областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает