Енергетики напередодні Великодня повернули світло для 20 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК
Фото: енергетики напередодні Великодня повернули світло для 20 тисяч родин у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)і
Енергетики напередодні Великодня відновили електропостачання у 26 населених пунктах Київської та Донецької областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зокрема, за добу ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 10 тис. споживачів у 9 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів Київщини.
Також енергетики відновили електропостачання майже 10 тис. споживачів у 17 населених пунктах Лиманського та Бахмутського районів Донецької області.
Нагадаємо, з початку війни енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,1 млн українських сімей, переважно у Київській та Донецькій областях.