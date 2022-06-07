Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения в Донецкой области, - ДТЭК

"Наши бригады работают круглосуточно. Сейчас 20 бригад работают над восстановлением электроснабжения. Мы работаем, завозим материалы, работает техника и несмотря на ситуацию, мы делаем все возможное, чтобы жители имели возможность пользоваться электроэнергию", - сообщил Фоменко.

За минувшие сутки энергетики компании вернули свет в более 7000 домов области.

"К сожалению, сегодня стоит вопрос - доступ к выполнению работ для бригад. Мы работаем вместе с военными, получаем от них разрешения на выполнение работ и потом только работаем. Поэтому с материалами, техникой и топливом пока проблем нет", - отметил Фоменко.

Энергетик подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию специалисты не отказываются работать возле зоны активных боевых действий.

"У нас очень ответственные люди работают в компании. Поэтому у нас пока нет проблем со специалистами, выезжающими на аварийные работы. Люди работают в сложных условиях, но они понимают для чего они работают", - говорит Фоменко.

Напомним, за прошедшую неделю в Донецкой области свет вернули более 134 тысячам семей.