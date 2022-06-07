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Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК працюють в цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновили електропостачання населених пунктів, знеструмлених через обстріли російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко в ефірі телемарафону.

"Наші бригади працюють цілодобово. Зараз 20 бригад працюють над відновленням електропостачання. Ми працюємо, завозимо матеріали, працює техніка і попри ситуацію, ми робимо все можливе, щоб мешканці мали можливість користуватися електроенергію", - повідомив Фоменко.

За минулу добу енергетики компанії повернули світло у понад 7000 осель області.

"На жаль, сьогодні стоїть питання - доступ до виконання робіт для бригад. Ми працюємо разом з військовими, отримуємо від них дозволи на виконання робіт і потім тільки працюємо. Тому з матеріалами, технікою та паливом поки проблем немає", - зазначив Фоменко.

Енергетик підкреслив, що попри складну ситуацію фахівці не відмовляються працювати біля зони активних бойових дій.

"У нас дуже відповідальні люди працюють в компанії. Тому у нас поки не має проблем з фахівцями, котрі виїжджають на аварійні роботи. Люди працюють в складних умовах, але вони розуміють для чого вони працюють", - каже Фоменко.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Донецькій області світло повернули понад 134 тисячам родин.

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