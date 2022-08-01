UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики в июле восстановили электроснабжение для 478 тысяч семей в зоне боевых действий

Фото: энергетики в июле восстановили электроснабжение для 478 тысяч семей в зоне боевых действий (dtek com)
Автор: Александр Мороз

За июль энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 478 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Работы проводили в 590 населенных пунктах в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. В некоторых городах и селах энергетикам пришлось возвращать свет чуть ли не ежедневно через регулярные ракетные и артиллерийские удары врага, уничтожают электросети", - сообщили в компании.

В частности на Донетчине энергетики компании вернули свет 457 тысячам семей в 522 населенных пунктах.

В июле энергетики возобновили поставки света в дома 5 тысяч семей. Работы проводили в 12 населенных пунктах Криворожского и Никопольского районов.

Также в июле трижды ремонтировали электросети после обстрелов в Одесской области. Специалисты вернули электроснабжение более 3 тысячам семей в 7 населенных пунктах области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия