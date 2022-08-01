Енергетики в липні відновили електропостачання для 478 тисяч родин в зоні бойових дій

"Роботи проводили у 590 населених пунктах у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. У деяких містах та селах енергетикам довелося повертати світло мало не щодня через регулярні ракетні та артилерійські удари ворога, що знищують електромережі", - повідомили в компанії.

Зокрема на Донеччині енергетики компанії повернули світло 457 тисячам родин у 522 населених пунктах.

У липні енергетики відновили постачання світла до осель 5 тисяч родин. Роботи проводили у 12 населених пунктах Криворізького та Нікопольського районів.

Також у липні тричі ремонтували електромережі після обстрілів на Одещині. Фахівці повернули електропостачання понад 3 тисячам родин у 7 населених пунктах області.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.