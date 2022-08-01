RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики в липні відновили електропостачання для 478 тисяч родин в зоні бойових дій

Фото: енергетики в липні відновили електропостачання для 478 тисяч родин в зоні бойових дій (dtek com)
Автор: Олександр Мороз

За липень енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 478 тисяч родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Роботи проводили у 590 населених пунктах у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. У деяких містах та селах енергетикам довелося повертати світло мало не щодня через регулярні ракетні та артилерійські удари ворога, що знищують електромережі", - повідомили в компанії.

Зокрема на Донеччині енергетики компанії повернули світло 457 тисячам родин у 522 населених пунктах.

У липні енергетики відновили постачання світла до осель 5 тисяч родин. Роботи проводили у 12 населених пунктах Криворізького та Нікопольського районів.

Також у липні тричі ремонтували електромережі після обстрілів на Одещині. Фахівці повернули електропостачання понад 3 тисячам родин у 7 населених пунктах області.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія