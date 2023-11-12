Енергетики за дві доби відновили постачання світла для 9 тисяч родин у двох областях

Протягом 10 та 11 листопада енергетики вчергове відновлювали електромережі на Дніпропетровщині та Донеччині, що були зруйновані через обстріли рф. Світло повернули в оселі 8,7 тисячі родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Енергетикам за останні дві доби вдалось ліквідувати наслідки обстрілів та повернути світло у 7 тисяч домівок жителів Донецької області та понад 1,7 тисячі – Дніпропетровської області.

На Донеччині зберігається важка ситуація. Постійні обстріли регіону тривають. Щоденно над відновленнями в області працює понад 60 бригад енергокомпанії.

"Через постійні обстріли та ушкодження мереж й обладнання без електропостачання поки що залишаються 132 населених пункта, де фахівці не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям Донецької області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомляють у ДТЕК.

В компанії зазначають, що аварійні бригади безперервно працюють що повернуть світло, щойно це стане можливим.

Нагадаємо, енергетики ДТЕК у період із 30 жовтня до 5 листопада відновили електропостачання 157 населених пунктів і повернули електрику до 57 тис. будинків у Донецькій і Дніпропетровській областях, знеструмлених через ворожі обстріли.