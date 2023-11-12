ua en ru
Вс, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Энергетики за двое суток возобновили поставки света для 9 тысяч семей в двух областях

Воскресенье 12 ноября 2023 19:19
UA EN RU
Энергетики за двое суток возобновили поставки света для 9 тысяч семей в двух областях Фото: энергетики за двое суток возобновили поставки света для 9 тысяч семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В течение 10 и 11 ноября энергетики в очередной раз возобновляли электросети на Днепропетровщине и Донбассе, разрушенные из-за обстрелов России. Свет вернули в дома 8,7 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Энергетикам за последние двое суток удалось ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в 7 тысяч домов жителей Донецкой области и более 1,7 тысяч – Днепропетровской области.

В Донецкой области сохраняется тяжелая ситуация. Постоянные обстрелы региона продолжаются. Ежедневно над обновлениями в области работает более 60 бригад энергокомпании.

"Из-за постоянных обстрелов и повреждений сетей и оборудования без электроснабжения пока остаются 132 населенных пункта, где специалисты не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям Донецкой области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщают в ДТЭК.

В компании отмечают, что аварийные бригады непрерывно работают, что вернут свет, как только это станет возможным.

Напомним, энергетики ДТЭК в период с 30 октября по 5 ноября возобновили электроснабжение 157 населенных пунктов и вернули электричество до 57 тыс. домов в Донецкой и Днепропетровской областях, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств
Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом