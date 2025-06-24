Енергетики ДТЕК знову потрапили під ворожий обстріл на Донеччині

За день 22 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електрику після ворожих обстрілів в оселях понад 13 тисяч родин. Мова йде про домівки українців в Донецькій області.

Крім того, енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 19,3 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло зникло в домівках також після ворожих обстрілів.

У травні енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

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