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Енергетики ДТЕК знову потрапили під ворожий обстріл на Донеччині

Фото: Енергетики ДТЕК знову під обстрілом на Донеччині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Енергетики потрапили під обстріл. Ворожий вогонь пошкодив автівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У Донецькій області працівники ДТЕК вкотре опинилися під ворожим вогнем.

Сьогодні енергетики потрапили під обстріл в одному з прифронтових міст регіону.

Внаслідок атаки було пошкоджено службову автівку. На щастя, обійшлося без постраждалих - усі працівники залишилися живими та неушкодженими.

Попри постійну небезпеку, фахівці продовжують виконувати свою роботу та підтримують електропостачання у прифронтових громадах.

За день 22 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електрику після ворожих обстрілів в оселях понад 13 тисяч родин. Мова йде про домівки українців в Донецькій області.

Крім того, енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 19,3 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло зникло в домівках також після ворожих обстрілів.

У травні енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

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