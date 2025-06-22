За добу енергетики заживили домівки понад 13 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

За день енергетики ДТЕК змогли відновити електрику після ворожих обстрілів в оселях понад 13 тисяч родин. Мова йде про домівки українців в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Попри все енергетики продовжують працювати та повертати світло там, де це є можливим. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС та доступ до місця пошкоджень.

За останню добу вдалося відновити електропостачання 3 населених пунктів та повернути світло в оселі 13,1 тисячі жителів прифронтового регіону.

Зазначається, що на Донеччині зберігається вкрай важка ситуація. Попри посилення обстрілів навіть відносно тилових населених пунктів та постійну небезпеку енергетики продовжують працювати.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 137 тисячам родин, чиї домівки були без світла через ворожі обстріли.

Додамо, що за минулий день енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 19,3 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло зникло в домівках також після ворожих обстрілів.

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