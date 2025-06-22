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За добу енергетики заживили домівки понад 13 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Україна, Неділя 22 червня 2025 20:23
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За добу енергетики заживили домівки понад 13 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК Фото: ДТЕК заживив домівки понад 13 тисяч родин за добу після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За день енергетики ДТЕК змогли відновити електрику після ворожих обстрілів в оселях понад 13 тисяч родин. Мова йде про домівки українців в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що на Донеччині зберігається вкрай важка ситуація. Попри посилення обстрілів навіть відносно тилових населених пунктів та постійну небезпеку енергетики продовжують працювати.

За останню добу вдалося відновити електропостачання 3 населених пунктів та повернути світло в оселі 13,1 тисячі жителів прифронтового регіону.

Попри все енергетики продовжують працювати та повертати світло там, де це є можливим. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС та доступ до місця пошкоджень.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 137 тисячам родин, чиї домівки були без світла через ворожі обстріли.

Додамо, що за минулий день енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 19,3 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло зникло в домівках також після ворожих обстрілів.

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