Энергетики ДТЭК вернули свет почти 8 тысячам семей в Донецкой области

Энергетики компании ДТЭК за минувшие сутки полностью или частично восстановили электроснабжение 11 населенных пунктов и вернули свет для 7,7 тысяч домохозяйств в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети прилагают максимум усилий для их восстановления: в течение суток полностью или частично запитаны 11 населенных пунктов. Это позволило вернуть свет в дома 7 708 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах", - сообщили в компании.

Сейчас без электроснабжения пока остаются жители 281 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Чтобы восстанавливать электросети в этих районах специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.