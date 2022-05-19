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Енергетики ДТЕК повернули світло майже 8 тисячам родин у Донецькій області

Фото: енергетики ДТЕК повернули світло майже 8 тисячам родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики компанії ДТЕК за минулу добу повністю або частково відновили електропостачання 11 населених пунктів і повернули світло для 7,7 тисяч домогосподарств у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі докладають максимум зусиль для їх відновлення: протягом доби повністю чи частково заживлені 11 населених пунктів. Це дозволило повернути світло в домівки 7 708 родин у Бахмутському, Покровському, Волноваському та Краматорському районах", - повідомили в компанії.

Наразі без електропостачання поки що лишаються мешканці 281 населеного пункту Донецької області. Найскладніші напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Щоб відновлювати електромережі в цих районах фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України.

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ДТЕКДонецька область